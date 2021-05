Giornata decisiva per il certificato vaccinale (Di giovedì 20 maggio 2021) Un accordo sul certificato verde digitale, che dovrebbe facilitare il ripristino della libera circolazione delle persone vaccinate nell'Unione europea, non è scontato dopo che i principali gruppi al Parlamento europeo hanno alzato la posta nei negoziati con i governi sul regolamento che deve essere adottato entro giugno. Oggi è il giorno del “trilogo” decisivo. Il trilogo è la riunione informale tra la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue (il Portogallo), la Commissione e i rappresentanti del Parlamento europeo. E' il luogo dove si fanno i compromessi politici, che devono poi essere formalmente confermati dai due co-legislatori (il Consiglio e il Parlamento). Lunedì e martedì c'è un Consiglio europeo e nella bozza di conclusioni (tra parentesi) i capi di stato e di governo sono pronti a “salutare positivamente l'accordo raggiunto sul certificato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021) Un accordo sulverde digitale, che dovrebbe facilitare il ripristino della libera circolazione delle persone vaccinate nell'Unione europea, non è scontato dopo che i principali gruppi al Parlamento europeo hanno alzato la posta nei negoziati con i governi sul regolamento che deve essere adottato entro giugno. Oggi è il giorno del “trilogo” decisivo. Il trilogo è la riunione informale tra la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue (il Portogallo), la Commissione e i rappresentanti del Parlamento europeo. E' il luogo dove si fanno i compromessi politici, che devono poi essere formalmente confermati dai due co-legislatori (il Consiglio e il Parlamento). Lunedì e martedì c'è un Consiglio europeo e nella bozza di conclusioni (tra parentesi) i capi di stato e di governo sono pronti a “salutare positivamente l'accordo raggiunto sul...

acmilan : ?? Sassuolo ??? #SerieAFemminile ?? Può essere una giornata decisiva ??? La formazione ufficiale per #SassuoloMilan… - sportli26181512 : Premier, 37^ giornata: tris del Liverpool, Reds al 4° posto e in corsa per la Champions: I centri di Firmino, Phill… - infoitsport : Classifica ATP Sinner, Berrettini e Musetti: giornata decisiva - ingrid_perrod : RT @Fabio_Martini_: In tutto questo parlare e scrivere di favoritismi e scandali guardando solo ciò che fa comodo, nessuno ha ancora sottol… - tex973 : RT @Fabio_Martini_: In tutto questo parlare e scrivere di favoritismi e scandali guardando solo ciò che fa comodo, nessuno ha ancora sottol… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata decisiva Il Napoli recupera difensore per l'ultima di campionato Buone notizie per il Napoli. Il club azzurro nell'ultima giornata di campionato potrà contare sull'apporto di un difensore che aveva dovuto saltare gli ...essere almeno in panchina nella gara decisiva ...

Highlights e gol Tottenham - Aston Villa 1 - 2: Premier League 2020/2021 (VIDEO) ... valevole per la trentasettesima giornata della Premier League 2020/2021 . Colpo esterno dei Villains ai danni degli Spurs, 'viziato' anche da un'autorete clamorosa di Reguillon, decisiva per l'...

Giornata decisiva per il certificato vaccinale Il Foglio Giornata decisiva per il certificato vaccinale I negoziati del trilogo inizieranno nel primo pomeriggio. Il piano B della Raccomandazione è stato già discussa nei corridoi del Consiglio. Non piace ai paesi del sud, ma a pesare è soprattutto la Ger ...

Rapina finita nel sangue a Grinzane, è il giorno della verità: si svelano le immagini della videosorveglianza Inizia alle 9,30 di oggi la giornata decisiva per le indagini sulla tentata rapina avvenuta il 28 aprile a Grinzane Cavour, ai danni del gioielliere Mario Roggero. Il sostituto procuratore di Asti, Da ...

Buone notizie per il Napoli. Il club azzurro nell'ultimadi campionato potrà contare sull'apporto di un difensore che aveva dovuto saltare gli ...essere almeno in panchina nella gara...... valevole per la trentasettesimadella Premier League 2020/2021 . Colpo esterno dei Villains ai danni degli Spurs, 'viziato' anche da un'autorete clamorosa di Reguillon,per l'...I negoziati del trilogo inizieranno nel primo pomeriggio. Il piano B della Raccomandazione è stato già discussa nei corridoi del Consiglio. Non piace ai paesi del sud, ma a pesare è soprattutto la Ger ...Inizia alle 9,30 di oggi la giornata decisiva per le indagini sulla tentata rapina avvenuta il 28 aprile a Grinzane Cavour, ai danni del gioielliere Mario Roggero. Il sostituto procuratore di Asti, Da ...