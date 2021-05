Gioia Vendrame | ' Si è avverato un sogno E pensare che stavo per smettere'

Advertising

sciareneve : RT @MTBiit: La gioia più bella di Andrea Vendrame: 'Emozione pura'. Volano gli stracci tra Brambilla e Bennett... #roadbike #20Maggio https… - MTBiit : La gioia più bella di Andrea Vendrame: 'Emozione pura'. Volano gli stracci tra Brambilla e Bennett... #roadbike… - Cicloweb_it : Vendrame, una gioia così grande - Al #Giro è sempre tempo di fuga: @AndreaVendra batte @ChrisHamo_ Hamilton a Bagno… - sportmediaset : #giroditalia, gioia azzurra: Vendrame trionfa a Bagno di Romagna. #SportMediaset - sciareneve : RT @MTBiit: Vendrame, che gioia! Il primo trionfo al Giro vale mille lacrime, segnale lanciato da Nibali #roadbike #20Maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Gioia Vendrame

Dopo la cronometro vincente di Ganna a Torino, arriva finalmente un'altraazzurra al Giro d'Italia. Merito di Andrea, che ha fatto sua la dodicesima tappa: "Sono ancora emozionato - le sue parole al traguardo di Bagno di Romagna - oggi si è avverato un sogno. ...Gli scrosci in discesa si sono fatti battenti, e sul bagnato non tutti si son trovati a proprio agio: Tesfatsion e Campenaerts hanno subito perso contatto dagli altri fuggitivi,invece ha ...L'azzurro primo a Bagno di Romagna: "Ne ho passate di cotte e di crude, vincere al Giro è fantastico". Bernal: "Nibali? Inseguirlo non avrebbe avuto senso" ...Al Giro è sempre tempo di fuga: Andrea batte Hamilton a Bagno di Romagna, Brambilla terzo e poi declassato. In gruppo succede poco, ma Nibali nel finale prova l’azzardo in discesa. Cadute e ritiri, da ...