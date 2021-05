Gimbe: senza vaccino 4,5 milioni di over 60, consegne a rilento (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Al 19 maggio (con aggiornamento alle ore 10.29) il 32,9% della popolazione italiana aveva ricevuto almeno una dose di vaccino (19.614.396 di persone) mentre il 15,2% aveva completato il ciclo vaccinale (9.049.348), con importanti differenze regionali. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente effettuato dalla fondazione Gimbe secondo cui si è registrato un lieve aumento delle somministrazioni settimanali (+2,9%), nettamente inferiore rispetto alle settimane precedenti, con una media mobile a 7 giorni che si attesta intorno a 481 mila somministrazioni al giorno. E sempre alla data di ieri, inoltre, risultavano consegnate 30.132.960 dosi, il 39,5% di quelle previste per il primo semestre 2021. Quanto alla copertura delle categorie prioritarie, va detto che il 74,6% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Al 19 maggio (con aggiornamento alle ore 10.29) il 32,9% della popolazione italiana aveva ricevuto almeno una dose di(19.614.396 di persone) mentre il 15,2% aveva completato il ciclo vaccinale (9.049.348), con importanti differenze regionali. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente effettuato dalla fondazionesecondo cui si è registrato un lieve aumento delle somministrazioni settimanali (+2,9%), nettamente inferiore rispetto alle settimane precedenti, con una media mobile a 7 giorni che si attesta intorno a 481 mila somministrazioni al giorno. E sempre alla data di ieri, inoltre, risultavano consegnate 30.132.960 dosi, il 39,5% di quelle previste per il primo semestre 2021. Quanto alla copertura delle categorie prioritarie, va detto che il 74,6% degli60 ha ricevuto almeno la prima dose di ...

