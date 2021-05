Gilette Bomber vs King streaming e diretta tv: dove vedere la partita Vieri-De Rossi (Di giovedì 20 maggio 2021) Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,25 su Italia 1 va in onda la partita “Gillette Bomber e King: contro la violenza sulle donne”. Dallo ‘Stadio dei Marmi’ di Roma, la squadra dei Bomber sbarbati capitanata da Bobo Vieri affronta quella dei King con la barba curata capitanata da Daniele De Rossi, in una spettacolare sfida di calcio, otto contro otto con delle regole speciali. dove vedere Gilette Bomber vs King in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv L’evento contro la violenza sulle donne va in onda, come detto, in chiaro – gratis – dalle ore 21,20 su Italia 1. Gilette ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,25 su Italia 1 va in onda la“Gillette: contro la violenza sulle donne”. Dallo ‘Stadio dei Marmi’ di Roma, la squadra deisbarbati capitanata da Boboaffronta quella deicon la barba curata capitanata da Daniele De, in una spettacolare sfida di calcio, otto contro otto con delle regole speciali.vsintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv L’evento contro la violenza sulle donne va in onda, come detto, in chiaro – gratis – dalle ore 21,20 su Italia 1....

