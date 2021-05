Gigi D’Alessio si vaccina allo Spallanzani e canta “Non mollare mai” insieme a medici e infermieri (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella giornata di ieri 19 maggio, Gigi D’Alessio si è vaccinato contro il Covid all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e si è esibito con medici e infermieri sulle note di “Non mollare mai”. “Più che un vaccino è stata una festa. Grazie a tutto lo staff dello Spallanzani”, è la didascalia che accompagna il video pubblicato dal cantautore napoletano sul proprio profilo Instagram. 105mila visualizzazioni e più di 20mila like in meno di 24 ore oltre che numerosi commenti di persone comuni ma anche di vip come Simona Ventura che ha scritto: “Che bel messaggio”, oppure Sal Da Vinci: “Grande Bro”. Un video simbolico, colonna sonora di un Paese che riparte (anche) grazie alle vaccinazioni. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella giornata di ieri 19 maggio,si èto contro il Covid all’Istituto Lazzarodi Roma e si è esibito consulle note di “Nonmai”. “Più che un vaccino è stata una festa. Grazie a tutto lo staff dello”, è la didascalia che accompagna il video pubblicato dalutore napoletano sul proprio profilo Instagram. 105mila visualizzazioni e più di 20mila like in meno di 24 ore oltre che numerosi commenti di persone comuni ma anche di vip come Simona Ventura che ha scritto: “Che bel messaggio”, oppure Sal Da Vinci: “Grande Bro”. Un video simbolico, colonna sonora di un Paese che riparte (anche) grazie allezioni. L'articolo proviene da Il Fatto ...

