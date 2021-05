Gf Vip 6 | in trattativa con 3 nomi famosi | Ecco chi sono

Advertising

infoitcultura : Anna Oxa al GF Vip? La cantante commenta i rumors sulla trattativa con Mediaset - infoitcultura : GF Vip 6, Arisa e Martina Miliddi nel cast? Chi sono gli altri in trattativa - infoitcultura : GF Vip 6, trattativa aperta con 3 big: ecco chi sono (un uomo e due donne) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip trattativa

Formatonews

Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione GF6 '. Chiaro, dunque: un effettivo contatto tra la produzione del GFe Anna Oxa c'è stato, ma poi il progetto non è andato in porto. ...Rudy Zerbi ad Arisa "Io ti tocco e.."/ Lei "Ho tanti freni a casa": battuta all'ex fidanzato Andrea Di Carlo? I nomi inper il Grande Fratello2021 Arisa e Martina Miliddi non sono gli ...Questa volta è Serena Bortone a rispondere alle domande nell’intervista che possiamo leggere su Chi. Questa volta è la conduttrice di Oggi è un altro giorno a raccontarsi. E se all’apparenza sembra co ...In queste ore si sta diffondendo una voce circa l'ipotetica partecipazione di Anna Oxa e Gabriel Garko alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per I due vip sarebbero in trattativa per la nuova e ...