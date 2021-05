Gf Vip 5, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga rispondono a qualche domanda hot sulla loro vita privata e non chiudono le porte a Temptation Island (Di giovedì 20 maggio 2021) I due ex gieffini, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, sono stati ospiti della settima puntata de Il Punto Z in onda su Mediaset Play. Il padrone di casa, Tommaso Zorzi, una volta accolti i due compagni di viaggio, ha indagato sulla loro vita privata attraverso alcune domande piccanti. I due, nonostante l’imbarazzo che li contraddistingue, si sono messi in gioco ed hanno svelato che fra loro c’è molta passione: “Sei più Adua o Rosalinda?” ha tuonato l’opinionista de L’Isola dei Famosi. “Sono molto Rosalinda. Molto sicula. Adua è un po’ più frigida”. ha risposto la diretta interessata, spalleggiata dal suo compagno: “Confermo, a letto la Cannavò è più Rosalinda che ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 maggio 2021) I due ex gieffini,, sono stati ospiti della settima puntata de Il Punto Z in onda su Mediaset Play. Il padrone di casa, Tommaso Zorzi, una volta accolti i due compagni di viaggio, ha indagatoattraverso alcune domande piccanti. I due, nonostante l’imbarazzo che li contraddistingue, si sono messi in gioco ed hanno svelato che frac’è molta passione: “Sei più Adua o?” ha tuonato l’opinionista de L’Isola dei Famosi. “Sono molto. Molto sicula. Adua è un po’ più frigida”. ha risposto la diretta interessata, spalleggiata dal suo compagno: “Confermo, a letto laè piùche ...

