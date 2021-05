Gerrard entra nella Hall of Fame della Premier League (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo storico capitano del Liverpool, Steven Gerrard, ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame della Premier League. L’annuncio è arrivato dal profilo twitter ufficiale della Premier: “Rosso in tutto e per tutto. Un centrocampista che ha perfezionato l’arte del tiro dalla distanza”, questo il breve commento con un video che celebra l’ex centrocampista inglese. “I hated playing against him! He was so good tactically, physically, mentally…” Welcome to the #PLHallOfFame, Steven Gerrard! pic.twitter.com/6sNr9CYDU5 — Premier League (@PremierLeague) May 20, 2021 FOTO: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo storico capitano del Liverpool, Steven, ha fatto il suo ingressoof. L’annuncio è arrivato dal profilo twitter ufficiale: “Rosso in tutto e per tutto. Un centrocampista che ha perfezionato l’arte del tiro dalla distanza”, questo il breve commento con un video che celebra l’ex centrocampista inglese. “I hated playing against him! He was so good tactically, physically, mentally…” Welcome to the #PLOf, Steven! pic.twitter.com/6sNr9CYDU5 —(@) May 20, 2021 FOTO: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

passionepremier : Gerrard entra nella storia: l’ex capitano del Liverpool nella Hall of Fame della Premier League - AntoCifa : RT @cotugno_ada: Da oggi anche #Gerrard entra a far parte del club degli INVINCIBILI. #Rangers mai battuto in campionato: 32 vittorie, 6 pa… - cotugno_ada : Da oggi anche #Gerrard entra a far parte del club degli INVINCIBILI. #Rangers mai battuto in campionato: 32 vittori… -