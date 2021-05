Germania e Israele: amicizia nelle voragini della guerra (Di giovedì 20 maggio 2021) Germania e Israele sono più vicine che mai. Nonostante nei giorni scorsi si siano svolte manifestazioni pro palestinesi a Berlino, oggi il ministro degli Esteri tedesco ha incontrato il suo omologo israeliano per ribadire il pieno sostegno del suo Paese allo Stato ebraico. Prima di lui, anche Angela Merkel aveva condannato i bombardamenti da Gaza, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021)sono più vicine che mai. Nonostante nei giorni scorsi si siano svolte manifestazioni pro palestinesi a Berlino, oggi il ministro degli Esteri tedesco ha incontrato il suo omologo israeliano per ribadire il pieno sostegno del suo Paese allo Stato ebraico. Prima di lui, anche Angela Merkel aveva condannato i bombardamenti da Gaza,

Advertising

GeopoliticalCen : In merito al conflitto in Medio Oriente, la cancelliera Angela Merkel ha sottolineato il diritto di Israele all'aut… - ECC09159331 : RT @ChiodiDonatella: RACCOGLIEVANO #SOLDI PER #HEZBOLLAH: TRE ASSOCIAZIONI SCOVATE IN #GERMANIA Finanziamenti per i 'martiri' e per la dis… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @euromaneskinita: #Eurovision #ESCita AD OGGI -> FINALE 1a metà Belgio Cipro Israele Malta Russia Spagna RegnoUnito 2a metà Azerbaigi… - PAOLABRUNETTI7 : RT @mastrobradipo: #Germania, la politica estera domina il primo duello tv per il dopo-Merkel tra i tre principali candidati, Annalena #Bae… - sumi_patience : RT @OttobreInfo: Chi arma Israele. La classifica: 1) USA ----------- 70% 2) Germania ----- 24% 3) Italia -----------5,6% Per il resto: 4… -