Gemma Galgani “dà scandalo” a UeD: cosa è successo alla sfilata, davanti a tutti (Di giovedì 20 maggio 2021) Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di una puntata imperdibile per il pubblico affezionato di Maria De Filippi. Giovedì 20 maggio, nemmeno a dirlo, Gemma Galgani sarà grande protagonista in studio. La dama torinese è infatti reduce da una cocente delusione: ha dovuto accettare la decisione di Aldo di chiudere la loro frequentazione. “Sono rimasta delusa, quasi pietrificata per il tuo comportamento – le parole di lei – Nel momento in cui ho saputo che sarebbe uscito con Isabella, ho sentito la necessità di vederlo perché ho capito che stavo perdendo una persona a cui, in realtà, tenevo molto. Poi lui si è tirato indietro dicendomi che non voleva continuare. A me interessa essere chiara con me stessa e ieri sono rimasta talmente basita da non capire come stessero cambiando le situazioni. Io, però, non ho capito perché sei cambiato nei miei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di una puntata imperdibile per il pubblico affezionato di Maria De Filippi. Giovedì 20 maggio, nemmeno a dirlo,sarà grande protagonista in studio. La dama torinese è infatti reduce da una cocente delusione: ha dovuto accettare la decisione di Aldo di chiudere la loro frequentazione. “Sono rimasta delusa, quasi pietrificata per il tuo comportamento – le parole di lei – Nel momento in cui ho saputo che sarebbe uscito con Isabella, ho sentito la necessità di vederlo perché ho capito che stavo perdendo una persona a cui, in realtà, tenevo molto. Poi lui si è tirato indietro dicendomi che non voleva continuare. A me interessa essere chiara con me stessa e ieri sono rimasta talmente basita da non capire come stessero cambiando le situazioni. Io, però, non ho capito perché sei cambiato nei miei ...

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 20 Maggio: gesto choc di Gemma Galgani clamoroso! - #Anticipazioni #Uomini… - LadyNews_ : #GiorgioManetti attacca di nuovo #GemmaGalgani e rivela: '#UominieDonne non mi piace più' - MondoTV241 : UeD, Giorgio Manetti su Gemma Galgani: 'Lei senza tv non ha alternative.' #giorgiomanetti #gemmagalgani… - faustacu : #chilhavisto e se Riccardo fosse l'amante segreto del parroco? O il fidanzato di Gemma Galgani? Si scherza - infoitcultura : Uomini e Donne, ennesima delusione per Gemma Galgani: arriva un suggerimento inaspettato (VIDEO) -