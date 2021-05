Gelo tra Ambra e Allegri? Oggi smentisce: “Non è vero che si sono lasciati!” (Di giovedì 20 maggio 2021) Crisi? Gelo? Rottura? Le fotografie pubblicate dalla rivista Oggi raccontano altro. C'è ancora intesa tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri... Leggi su golssip (Di giovedì 20 maggio 2021) Crisi?? Rottura? Le fotografie pubblicate dalla rivistaraccontano altro. C'è ancora intesa traAngiolini e Massimiliano...

Advertising

corgi_lover : RT @coldiretti: #giornatamondialedelleapi, Coldiretti: crolla di almeno il 30% la produzione di miele in Italia in un 2021 segnato in media… - Ettore572 : RT @coldiretti: #giornatamondialedelleapi, Coldiretti: crolla di almeno il 30% la produzione di miele in Italia in un 2021 segnato in media… - coldiretti : #giornatamondialedelleapi, Coldiretti: crolla di almeno il 30% la produzione di miele in Italia in un 2021 segnato… - reginaditear : Quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni; e il ge… - FLoyakono : Il paradiso è una promessa, è quella sensazione di gelo tra le dita, mentre si sta precipitando nel vuoto. -