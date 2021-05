Gazzetta: c’era fallo di Cuadrado su Gosens, gol della Juventus da annullare (Di giovedì 20 maggio 2021) c’era fallo di Cuadrado su Gosens, gol della Juventus da annullare. Lo scrive la Gazzetta a proposito del primo gol della Juventus contro l’Atalanta e in precedenza, sullo 0-0, c’era un rigore per l’Atalanta. Non una serata semplice per Massa, specie nel primo tempo. Al 13’ Pessina cade in area Juve dopo un contrasto con Rabiot: è il giocatore dell’Atalanta a spostare la palla, mandando fuori giri il francese, che poi finisce contro l’avversario. Un rigore che ci poteva stare, ma non chiaro ed evidente da richiedere l’intervento del Var Valeri. Al 31’ la Juve passa in vantaggio, ma sull’azione del gol c’è un fallo di Cuadrado su Gosens, non sanzionato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021)disu, golda. Lo scrive laa proposito del primo golcontro l’Atalanta e in precedenza, sullo 0-0,un rigore per l’Atalanta. Non una serata semplice per Massa, specie nel primo tempo. Al 13’ Pessina cade in area Juve dopo un contrasto con Rabiot: è il giocatore dell’Atalanta a spostare la palla, mandando fuori giri il francese, che poi finisce contro l’avversario. Un rigore che ci poteva stare, ma non chiaro ed evidente da richiedere l’intervento del Var Valeri. Al 31’ la Juve passa in vantaggio, ma sull’azione del gol c’è undisu, non sanzionato ...

