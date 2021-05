Gaza, scatta il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Biden: grato all’Egitto per il ruolo nella tregua (Di venerdì 21 maggio 2021) Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato per accettare il cessate il fuoco. Hamas ha confermato la tregua «simultanea e reciproca»: dopo 11 giorni di conflitto è entrata in vigore alle 2 del mattino di venerdì (l’1 in italia) Leggi su corriere (Di venerdì 21 maggio 2021) Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato per accettare ililha confermato la«simultanea e reciproca»: dopo 11 giorni di conflitto è entrata in vigore alle 2 del mattino di venerdì (l’1 in italia)

Advertising

GiGhi50 : Medio Oriente, Israele ha approvato il cessate il fuoco a Gaza. Ok di Hamas, scatta alle 2 - CorriereUmbria : Israele ha approvato il cessate il fuoco a Gaza. Ok di Hamas, scatta alle 2 #Israele #Gaza #cessatefuoco… - giacDomenico : Gaza. Ora Hamas chiede la tregua, ma c'è il no di Israele - giacDomenico : Gaza. Ora Hamas chiede la tregua, ma c'è il no di Israele - CeciliaGasbarro : RT @rosadineve: In questi territori, che fanno delle loro ostilità una ragione di vita, solo l' imperatore Tiberio riuscì a garantire 200 a… -