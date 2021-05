Gaza: Msf denuncia, 'ci hanno di nuovo vietato di entrare' (Di giovedì 20 maggio 2021) "Oggi è stata nuovamente negata ad un team di Medici Senza Frontiere l'autorizzazione a entrare da Israele nella Striscia di Gaza". E' quanto denuncia in una nota Ely Sok, capomissione di Msf nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) "Oggi è stata nuovamente negata ad un team di Medici Senza Frontiere l'autorizzazione ada Israele nella Striscia di". E' quantoin una nota Ely Sok, capomissione di Msf nei ...

MSF_ITALIA : A dieci giorni dall'inizio dei #bombardamenti a #Gaza, non possiamo ancora inviare ulteriore personale e rifornimen… - PiazzapulitaLA7 : Tra le voci che ci arrivano da Gaza, anche quella di Gino Roberto Manciati, responsabile medico di Medici Senza Fro… - MSF_ITALIA : Oggi è stata nuovamente negata a un nostro team l’autorizzazione a entrare da #Israele nella Striscia di #Gaza, non… - zazoomblog : Gaza: Msf denuncia ci hanno di nuovo vietato di entrare - #Gaza: #denuncia #hanno #nuovo - CristinaTaglini : RT @MSF_ITALIA: “Non sappiamo ancora quando la nostra équipe sarà in grado di entrare a #Gaza per unirsi ai nostri colleghi già sul posto'… -