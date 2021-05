Fuorionda Rai su Atalanta-Juventus. “Quella scivolata ha sollevato polemiche”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ildella Rai sulla finale di Coppa Italiaè diventato virale sul web. L’audio è stato postato sui vari social da migliaia di utenti. La partita era già stata molto complicata per l’arbitro Massa ed il Var Valeri. I due non hanno visto il rigore netto di Rabiot su Pessina. Massa non vede il contatto falloso del giocatore dellae secondo il protocollo il Var non poteva intervenire. Quindi praticamente si legalizza l’errore. Ma in occasione del primo gol dellac’è un episodio che definire sospetto è pure eufemismo. Cuadrado, infatti, entra in maniera pericolosa su Gosens, poi su quell’azzione arriva il vantaggio dei bianconeri nella finale di Coppa Italia. Anche in questo caso Massa lascia giocare ed il protocollo non permette al Var di Intervenire. Ancora una ...