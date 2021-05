Fumo, sessuologo Jannini: "Ue non sia talebana su nuovi dispositivi, aiutano" (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "In linea di massima il piano della Commissione europea potrebbe andar bene, ma deve essere libero da ideologie e si deve basare su contenuti scientifici solidi. In altre parole, il vero tema non è tanto dichiarare che il Fumo, l'alcol, la sedentarietà o la cattiva alimentazione sono alla base delle malattie croniche non trasmissibili, che rimangono la principale causa di morte, ma capire che hanno un unico fattore comune che è lo stile di vita sbagliato molto difficile da invertire in virtuoso. Contro una malattia posso avere un terapia, ma contro gli stili di vita, da medico, faccio molto fatica. Posso però ridurre i rischi collegati a queste abitudini". Lo spiega all'Adnkronos Salute Emmanuele A. Jannini, professore di Endocrinologia e Sessuologia medica all'Università Tor Vergata di Roma, commentando lo Europe's ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "In linea di massima il piano della Commissione europea potrebbe andar bene, ma deve essere libero da ideologie e si deve basare su contenuti scientifici solidi. In altre parole, il vero tema non è tanto dichiarare che il, l'alcol, la sedentarietà o la cattiva alimentazione sono alla base delle malattie croniche non trasmissibili, che rimangono la principale causa di morte, ma capire che hanno un unico fattore comune che è lo stile di vita sbagliato molto difficile da invertire in virtuoso. Contro una malattia posso avere un terapia, ma contro gli stili di vita, da medico, faccio molto fatica. Posso però ridurre i rischi collegati a queste abitudini". Lo spiega all'Adnkronos Salute Emmanuele A., professore di Endocrinologia e Sessuologia medica all'Università Tor Vergata di Roma, commentando lo Europe's ...

