**Fumetti: è morto il mangaka Kentaro Miura, creatore della saga dark 'Bersek'** (Di giovedì 20 maggio 2021) Tokyo, 20 mag. - (Adnkronos) - Il fumettista giapponese Kentaro Miura, noto per la saga manga "Bersek" (40 volumi che hanno venduto più di 50 milioni di copie nel mondo), è morto all'età di 54 anni. L'annuncio è stato dato oggi su Twitter dall'editore Hakusensha, che pubblica la rivista "Young Animal", dove nel 1988 esordì la serie dark fantasy di "Bersek", che narra le vicende di Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. Hakusensha ha reso noto che la prematura scomparsa del mangaka è avvenuta il 6 maggio a causa di un aneurisma dell'aorta. La sua famiglia ha tenuto una cerimonia funebre privata. Nato nella città di Chiba l'11 luglio 1966, Miura disegnò il suo primo manga, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Tokyo, 20 mag. - (Adnkronos) - Il fumettista giapponese, noto per lamanga "" (40 volumi che hanno venduto più di 50 milioni di copie nel mondo), èall'età di 54 anni. L'annuncio è stato dato oggi su Twitter dall'editore Hakusensha, che pubblica la rivista "Young Animal", dove nel 1988 esordì la seriefantasy di "", che narra le vicende di Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. Hakusensha ha reso noto che la prematura scomparsa delè avvenuta il 6 maggio a causa di un aneurisma dell'aorta. La sua famiglia ha tenuto una cerimonia funebre privata. Nato nella città di Chiba l'11 luglio 1966,disegnò il suo primo manga, ...

