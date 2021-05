«Friends: The Reunion», perché il trailer delude e apre il dubbio che (fatta così) non servisse (Di giovedì 20 maggio 2021) È arrivato il trailer di Friends: The Reunion. Una settimana dopo il teaser e altri sette giorni prima dell’uscita del tanto atteso episodio speciale, HBO Max ha rilasciato il trailer ufficiale che, a differenza del primo video, suggerisce qualcosa in più su quello che vedremo. O meglio, cosa vedrà, intanto, il pubblico statunitense il 27 maggio, perché di messa in onda o in linea italiana ancora non si parla. In tutta onestà, c’è da dire che queste anticipazioni video non stanno scaldando gli animi come dovrebbero. Friends è una vera e propria istituzione sia per il pubblico tra 30 e 50 anni, cioè per tutti coloro che erano teen, pre adolescenti e neo-ventenni quando il telefilm andava in onda. Parliamo di Anni Novanta: era infatti il 2005 quando in Italia andò in onda la decima, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) È arrivato ildi: The. Una settimana dopo il teaser e altri sette giorni prima dell’uscita del tanto atteso episodio speciale, HBO Max ha rilasciato ilufficiale che, a differenza del primo video, suggerisce qualcosa in più su quello che vedremo. O meglio, cosa vedrà, intanto, il pubblico statunitense il 27 maggio,di messa in onda o in linea italiana ancora non si parla. In tutta onestà, c’è da dire che queste anticipazioni video non stanno scaldando gli animi come dovrebbero.è una vera e propria istituzione sia per il pubblico tra 30 e 50 anni, cioè per tutti coloro che erano teen, pre adolescenti e neo-ventenni quando il telefilm andava in onda. Parliamo di Anni Novanta: era infatti il 2005 quando in Italia andò in onda la decima, ...

SAonlinemag : Lo special di #Friends approderà in streaming sulla piattaforma digitale #HBOMax il prossimo 27 maggio con il cast… - blackrowley : Hey sam!Ci sono serie tv che hai visto più di una volta? E se sì, quali? — Ho rivisto tre volte Braindead, due volt… - The__Bings : RT @_giu_7: Friends in tendenza da ieri ed è giusto che sia così, i mean, guardateli #FriendsReunion - deansmoriarty : faccio coming out, lo faccio: non ho mai visto Friends, HIMYM, e tutte quelle serie tipo gossip girl e the vampire diaries insomma ecco sì - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il trailer di #FriendsTheReunion è un perfetto mix di emozione e goliardia: effetto nostalgia assicurato! #Friends #Frien… -