«Friends: The Reunion», le prime foto: ecco come sarà (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attesa si fa sempre più breve e le informazioni sempre più dettagliate, dandoci un quadro più preciso di quella che sarà la reunion di Friends che l’America vedrà il 27 maggio su HBO Max e che l’Italia non ha ancora acquistato, lasciandoci senza una data di uscita e senza una piattaforma trasmettente. È da più di un anno, ormai, che si parla del modo in cui Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sarebbero rivisti e avrebbero interagito insieme e, dopo tanto, l’ultimo trailer della reunion ci dice finalmente qualcosa di quello che vedremo. Dalle prime immagini, subito diventate virali in Rete, è chiaro che la puntata The One Where They Get Back Together si svilupperà in tre segmenti: il primo vedrà il cast tornare sul set che ha ospitato Friends per dieci anni, ossia l’appartamento di Monica; il secondo permetterà ai protagonisti di sedersi intorno a un tavolo leggendo alcuni vecchi copioni tutti insieme; e il terzo condurrà gli «amici» di fronte a un vero pubblico con James Corden che farà loro le domande insieme a tanti ospiti speciali, da Justin Bieber a Lady Gaga, da David Beckham ai BTS. https://www.youtube.com/watch?v=HRXVQ77ehRQ Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attesa si fa sempre più breve e le informazioni sempre più dettagliate, dandoci un quadro più preciso di quella che sarà la reunion di Friends che l’America vedrà il 27 maggio su HBO Max e che l’Italia non ha ancora acquistato, lasciandoci senza una data di uscita e senza una piattaforma trasmettente. È da più di un anno, ormai, che si parla del modo in cui Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sarebbero rivisti e avrebbero interagito insieme e, dopo tanto, l’ultimo trailer della reunion ci dice finalmente qualcosa di quello che vedremo. Dalle prime immagini, subito diventate virali in Rete, è chiaro che la puntata The One Where They Get Back Together si svilupperà in tre segmenti: il primo vedrà il cast tornare sul set che ha ospitato Friends per dieci anni, ossia l’appartamento di Monica; il secondo permetterà ai protagonisti di sedersi intorno a un tavolo leggendo alcuni vecchi copioni tutti insieme; e il terzo condurrà gli «amici» di fronte a un vero pubblico con James Corden che farà loro le domande insieme a tanti ospiti speciali, da Justin Bieber a Lady Gaga, da David Beckham ai BTS. https://www.youtube.com/watch?v=HRXVQ77ehRQ

Advertising

OptiMagazine : Il trailer di #FriendsTheReunion è un perfetto mix di emozione e goliardia: effetto nostalgia assicurato! #Friends… - giadiiina2 : allora friends, ho intenzione di prendere un cd, prima prendo Four o Made in the A.M.? aiuto - andreafrancesco : RT @badtasteit: #Friends: The Reunion, nel trailer di #HBOMax le prime scene dell'atteso evento televisivo - Teleblogmag : Ecco il trailer ufficiale di #Friends: The Reunion! - yallthefeds : Djjdjdjjdjsjdnsndjjs julian weaks me, ok? Legit one of the funniest friends I have ?? -