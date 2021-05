“Friends The Reunion”, è uscito il nuovo trailer: non mancano lacrime e grandi risate (Di giovedì 20 maggio 2021) Il lancio di “Friends The Reunion” è previsto per il prossimo 27 maggio su HBO Max. I numerosissimi fan della serie tv degli anni ’90 sono in attesa del grande evento e intanto arrivano alcuni indizi su come sarà la Reunion. Una cosa è certa: tutti i protagonisti della sitcom saranno presenti per regalarci ancora una volta delle grandi risate. Intanto è uscito il trailer di “Friends The Reunion”. Vediamo alcune anticipazioni. “Friends The Reunion” trailer Tutti i protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer appariranno alla Reunion. I sei amici torneranno nei luoghi che frequentavano ormai 20 anni fa: il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Il lancio di “The” è previsto per il prossimo 27 maggio su HBO Max. I numerosissimi fan della serie tv degli anni ’90 sono in attesa del grande evento e intanto arrivano alcuni indizi su come sarà la. Una cosa è certa: tutti i protagonisti della sitcom saranno presenti per regalarci ancora una volta delle. Intanto èildi “The”. Vediamo alcune anticipazioni. “TheTutti i protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer appariranno alla. I sei amici torneranno nei luoghi che frequentavano ormai 20 anni fa: il ...

