Friends Reunion | pubblicato l’atteso trailer dell’evento – VIDEO

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) E’ statonelle scorse ore il primoufficiale del nuovo attesissimo– The, la riunione fra i mitici protagonisti dell’amatissima serie tv andata in onda a cavallo fra gli anni ’90 e i 2000, e che di fatto ha reso immortali Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.: il(Foto Hbo Max)Lo show andrà in onda il prossimo 27 maggio, fra esattamente una settimana da oggi, su Hbo Max, e come vi abbiamo già spiegato in precedenza non si tratterà di una nuova puntata della serie tv ma bensì di una sorta di show improvvisato in cui gli stessi protagonisti si ritroveranno negli studios dove è stata ambientata la sitcom, seduti sul divano, ricordando il passato ma parlando ...