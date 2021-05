Friends: Jennifer Aniston & Co nel primo video trailer (lunghissimo) della Reunion (Di giovedì 20 maggio 2021) Per gli americani che lo aspettano da 17 anni, manca sempre meno. Il 27 maggio, data in cui l’HBO Max metterà in streaming l’attesissima Friends Reunion 2021, manca davvero poco… Nella gallery sotto guardate come erano e come sono diventati i sei amici più amati della teelvisione. Chi manca? Una delle foto pubblicate in esclusiva da people Magazine, per il lancio della Friends Reunion 2021. Attesissima (ma anche già criticatissima), sarà in streaming su HBO MAX dal 27 maggio. Ma solo negli USA Friends: il primo lunghissimo trailer della Reunion è un backstage Dopo il teaser di pochi secondi che vi abbiamo raccontato qua, adesso è arrivato il trailer. ... Leggi su amica (Di giovedì 20 maggio 2021) Per gli americani che lo aspettano da 17 anni, manca sempre meno. Il 27 maggio, data in cui l’HBO Max metterà in streaming l’attesissima2021, manca davvero poco… Nella gallery sotto guardate come erano e come sono diventati i sei amici più amatiteelvisione. Chi manca? Una delle foto pubblicate in esclusiva da people Magazine, per il lancio2021. Attesissima (ma anche già criticatissima), sarà in streaming su HBO MAX dal 27 maggio. Ma solo negli USA: ilè un backstage Dopo il teaser di pochi secondi che vi abbiamo raccontato qua, adesso è arrivato il. ...

