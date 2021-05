Friends | il trailer della reunion fa impazzire i fan E HBO Max annuncia un evento speciale

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il 27 maggio è vicino, l’attesa sta per finire. A 17 anni di distanza dalla puntata finale di, il cast originalecelebre sitcom degli anni ’90 si appresta a tornare in un’esclusivache di fatto sarà un racconto retrospettivo degli attori che ne fanno parte. Lo si intuisce chiaramente anche dal nuovopubblicato ieri 19 maggio da HBO Max. L’emozione è assicurata, basterà rivedere i beniamini dell’epoca tutti insieme a ricordare quei 10 anni passati e a rivivere sketch ed episodi cult, ovviamente con degli ospiti d’eccezione. Anzi, a dir la verità è bastato ila far letteralmentei fan, qualcuno sui social ha scritto: “Questa serie è e resterà per sempre la serie suprema” oppure “Ho poche certezze nella vita eè una ...

Ecco il trailer di Friends: The Reunion. Il trailer in questo caso mostra i protagonisti dello show, ovvero Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer. La reunion di Friends sarà visibile su HBO Max da giovedì 27 maggio, negli USA. In Italia, invece, dove HBO Max non è accessibile, è ancora da definire quando e dove sarà disponibile. Come si vede anche dal trailer, l'episodio speciale di Friends non sarà un sequel della serie. Insieme al trailer dell'episodio speciale di Friends, HBO Max ha rilasciato anche il poster ufficiale della reunion.