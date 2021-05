“Friends”: il trailer della reunion che fa impazzire i fan (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle ultime ore sono state condivise le prime immagini della reunion I fan di Friends non stanno più nella pelle: manca infatti sempre meno alla reunion della serie che sarà disponibile, (almeno in America) su Hbo Max dal 27 maggio. Meno di una settimana fa il canale aveva svelato la data di uscita e condiviso qualche frammento ora invece è stato rilasciato il trailer. Come detto non sarà una nuova serie o un reboot ma si tratterà di un unico episodio speciale, una sorta di omaggio al tv show andato in onda dal 1994 al 2004. Leggi anche: Il ritorno di “Friends”: tutto quello che c’è da sapere sulla reunion Ci saranno tutti gli attori del cast originali che appaiono anche nel trailer: Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle ultime ore sono state condivise le prime immaginiI fan dinon stanno più nella pelle: manca infatti sempre meno allaserie che sarà disponibile, (almeno in America) su Hbo Max dal 27 maggio. Meno di una settimana fa il canale aveva svelato la data di uscita e condiviso qualche frammento ora invece è stato rilasciato il. Come detto non sarà una nuova serie o un reboot ma si tratterà di un unico episodio speciale, una sorta di omaggio al tv show andato in onda dal 1994 al 2004. Leggi anche: Il ritorno di “”: tutto quello che c’è da sapere sullaCi saranno tutti gli attori del cast originali che appaiono anche nel: Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), ...

Advertising

361_magazine : #FriendsReunion il trailer dell'episodio speciale fa impazzire i fan - ParamountItalia : Stiamo già cantando “I'll Be There For You” come se non ci fosse un domani #Friends #JenniferAniston - FoxtrotIndia : Chi sta guardando in loop il trailer della reunion di Friends? ??????? - valx_s : RT @perchetendenza: #FriendsReunion: Perché è ora disponibile il trailer ufficiale della reunion di Friends, in arrivo il 27 maggio su @hbo… - itsloushug : RT @perchetendenza: #FriendsReunion: Perché è ora disponibile il trailer ufficiale della reunion di Friends, in arrivo il 27 maggio su @hbo… -