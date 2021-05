Friends, arriva la reunion: il trailer ufficiale. Jennifer Aniston: 'Rubai un abito, ce l'ho ancora adesso' (Di giovedì 20 maggio 2021) A una settimana dall'attesissima reunion speciale di Friends (il 27 maggio su HBO Max), arrivano le prime rivelazioni, dopo che ieri è stato rilasciato il trailer. Jennifer Aniston , l'attrice che ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) A una settimana dall'attesissimaspeciale di(il 27 maggio su HBO Max),no le prime rivelazioni, dopo che ieri è stato rilasciato il, l'attrice che ...

Advertising

soberZia : hun che continua a postare storie per i suoi close friends e io che spero di vedere cose ogni volta che mi arriva una notifica >:((((( - ilveggente_it : #Friends: The Reunion, arriva la serie che ci terrà tutti incollati allo schermo. Ecco il trailer ufficiale e la da… - gianni_CN : Ma chi ci arriva al 27 maggio ?? i nostri Amici del cuore sono tornati #Friends #FriendsReunion - CHERRYHSTF : RT @FVLLINGWLLS: sti close friends non hanno senso, mettetele nelle storie normale e facciamo contenti tutti, tanto sempre ci arriva giiiir… - FVLLINGWLLS : sti close friends non hanno senso, mettetele nelle storie normale e facciamo contenti tutti, tanto sempre ci arriva… -