Friends, arriva il video trailer della reunion (Di giovedì 20 maggio 2021) Quasi 20 anni più tardi tornano insieme i protagonisti di Friends, leggendaria serie Tv andata in onda dal 1994 e il 2004. La reunion è stata annunciata da tempo, ora è arrivato anche il trailer ufficiale. Si tratta di una puntata interamente dedicata ad aneddoti e ricordi dei principali protagonisti, che si alterneranno ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica. La puntata andrà in onda negli Stati Uniti dal prossimo 27 maggio, verrà trasmessa in streaming sul canale di HBO Max. In Italia non c’è ancora una data di pubblicazione. Nel video si vedono i sei amici – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer – condividere ricordi degli anni in cui hanno girato la serie televisiva. Nel corso della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Quasi 20 anni più tardi tornano insieme i protagonisti di, leggendaria serie Tv andata in onda dal 1994 e il 2004. Laè stata annunciata da tempo, ora èto anche ilufficiale. Si tratta di una puntata interamente dedicata ad aneddoti e ricordi dei principali protagonisti, che si alterneranno ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo emusica. La puntata andrà in onda negli Stati Uniti dal prossimo 27 maggio, verrà trasmessa in streaming sul canale di HBO Max. In Italia non c’è ancora una data di pubblicazione. Nelsi vedono i sei amici – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer – condividere ricordi degli anni in cui hanno girato la serie televisiva. Nel corso...

