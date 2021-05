Friends, 20 anni dopo: ecco le prime immagini della reunion e come sono cambiati i protagonisti (Di giovedì 20 maggio 2021) A una settimana dall’attesissima reunion speciale di Friends arrivano le prime rivelazioni, dopo che ieri è stato rilasciato il trailer. I fan della sitcom possono ufficialmente rilassarsi perché le attese sono finite. Il prossimo 27 maggio uscirà finalmente la reunion di Friends su Hbo Max, ben 20 anni dopo il suo debutto iniziale. Lo speciale Friends – The reunion è diretto dal regista di Carpool Karaoke Ben Winston e prodotto da Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. Friends è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa su NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, 11 stagioni esilaranti che hanno fatto ridere ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) A una settimana dall’attesissimaspeciale diarrivano lerivelazioni,che ieri è stato rilasciato il trailer. I fansitcom posufficialmente rilassarsi perché le attesefinite. Il prossimo 27 maggio uscirà finalmente ladisu Hbo Max, ben 20il suo debutto iniziale. Lo speciale– Theè diretto dal regista di Carpool Karaoke Ben Winston e prodotto da Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa su NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, 11 stagioni esilaranti che hanno fatto ridere ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Dopo 17 anni ancora nessun amico nero?': è polemica per la reunion di Friends (di A.Marrocco) - grandadprincess : la riunione di friends rappresenta davvero la mancanza di creatività di hollywood. Piuttosto che fare una puntata d… - callitwhatulike : Tu eri per meeeeeee ciò che per gli anni 90 è stato friends - SkyArte : «You’re So Beautiful», «You Can Leave Your Hat On» e «With a Little Help from My Friends» sono solo alcuni dei gra… - IonitaAlex01 : Ho appena visto il trailer di Friends e posso dire che Jennifer Aniston ha sicuramente fatto un patto col diavolo.… -