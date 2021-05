Franco Battiato, Luca Bizzarri rivela un aneddoto su Belen e il web rimane a bocca aperta (Di giovedì 20 maggio 2021) Franco Battiato è stato un grande cantautore, prima di ogni cosa ma anche un noto compositore, musicista, regista e anche pittore. Purtroppo Franco ci ha lasciati soltanto pochi giorni fa, lasciando un vuoto davvero incredibile e incolmabile nel mondo della musica oltre che nei nostri cuori. In tutti questi anni Franco ci ha deliziati con la sua musica e con la sua voce. Franco però ha lasciato in eredità a tutti noi la sua arte. La notizia della sua morte ha generato davvero parecchio dolore soprattutto tra i suoi più fedeli fan e molti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Sono stati tantissimi ad aver tempestato i vari social network di messaggi di cordoglio nei confronti di Franco e della sua famiglia. Franco Battiato, il dolore ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 20 maggio 2021)è stato un grande cantautore, prima di ogni cosa ma anche un noto compositore, musicista, regista e anche pittore. Purtroppoci ha lasciati soltanto pochi giorni fa, lasciando un vuoto davvero incredibile e incolmabile nel mondo della musica oltre che nei nostri cuori. In tutti questi annici ha deliziati con la sua musica e con la sua voce.però ha lasciato in eredità a tutti noi la sua arte. La notizia della sua morte ha generato davvero parecchio dolore soprattutto tra i suoi più fedeli fan e molti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Sono stati tantissimi ad aver tempestato i vari social network di messaggi di cordoglio nei confronti die della sua famiglia., il dolore ...

