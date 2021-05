Franco Battiato era il volto migliore della Sicilia (Di giovedì 20 maggio 2021) di Carmelo Sant’Angelo Oscillano le cetre alle pendici dell’Etna. Il Maestro non c’è più. Tra le foglie del castagno e le fronde del mandorlo il vento scrive le sue melodie. Note apocrife listate a lutto. Più a valle, sanguina il pistacchio, lacrimando sul terreno pepite rosse. Geme la montagna. Cova silente il suo dolore. Esplode in un giallo pianto la ginestra ed ammutolisce le sapienti mani, giunte sin qui per la spollonatura della vite. Nei vicini boschi di pino laricio un calandro spezza con il becco un verde virgulto e, con daltonica disinvoltura, si dirige verso il blu cobalto dello Jonio. Tutto intorno è silenzio. Sbaglia chi pensa che sia morto un artista. Un artista non muore mai. Un artista è uno specchio in cui ciascuno riflette la propria anima. Ne è sufficiente anche un frammento per interrogare la nostra anima. Oggi, invece, è sparita la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) di Carmelo Sant’Angelo Oscillano le cetre alle pendici dell’Etna. Il Maestro non c’è più. Tra le foglie del castagno e le fronde del mandorlo il vento scrive le sue melodie. Note apocrife listate a lutto. Più a valle, sanguina il pistacchio, lacrimando sul terreno pepite rosse. Geme la montagna. Cova silente il suo dolore. Esplode in un giallo pianto la ginestra ed ammutolisce le sapienti mani, giunte sin qui per la spollonaturavite. Nei vicini boschi di pino laricio un calandro spezza con il becco un verde virgulto e, con daltonica disinvoltura, si dirige verso il blu cobalto dello Jonio. Tutto intorno è silenzio. Sbaglia chi pensa che sia morto un artista. Un artista non muore mai. Un artista è uno specchio in cui ciascuno riflette la propria anima. Ne è sufficiente anche un frammento per interrogare la nostra anima. Oggi, invece, è sparita la ...

