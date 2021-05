Franco Battiato, è sempre più “assordante” il silenzio di Fiorello: perché? (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra gli innumerevoli omaggi social manca quello di Fiorello, grande amico di Franco Battiato: scopriamo insieme il perché Franco Battiato (Getty Images)Ieri pomeriggio sono stati celebrati in forma strettamente privata i funerali di Franco Battiato, morto a 76 anni nella sua casa di Milo, sull’Etna. Presenti solo gli amici più cari, i parenti stretti e i musicisti più legati a lui come Alice e Carmen Consoli. Fan in silenzio davanti all’abitazione del musicista dove nella Chiesa privata è stato dato l’ultimo saluto al Maestro di Catania. “E’ stata una celebrazione, in una casa privata, con una veglia di preghiera. Abbiamo letto un brano del Vangelo, le Beatitudini, che amava molto”, ha rivelato padre Barbarino, amico di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra gli innumerevoli omaggi social manca quello di, grande amico di: scopriamo insieme il(Getty Images)Ieri pomeriggio sono stati celebrati in forma strettamente privata i funerali di, morto a 76 anni nella sua casa di Milo, sull’Etna. Presenti solo gli amici più cari, i parenti stretti e i musicisti più legati a lui come Alice e Carmen Consoli. Fan indavanti all’abitazione del musicista dove nella Chiesa privata è stato dato l’ultimo saluto al Maestro di Catania. “E’ stata una celebrazione, in una casa privata, con una veglia di preghiera. Abbiamo letto un brano del Vangelo, le Beatitudini, che amava molto”, ha rivelato padre Barbarino, amico di ...

chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - chetempochefa : 'Non c'è un punto di vista nell'amore. Ce ne sono di tanti tipi. Questa canzone, La Cura, ha toccato il femminile,… - marcotravaglio : UN ESSERE SPECIALE Non so proprio da dove cominciare. Ma sì, forse dalla vigilia della nascita del Fatto... [Il mi… - zazoomblog : Franco Battiato è sempre più “assordante” il silenzio di Fiorello: perché? - #Franco #Battiato #sempre - Anto70007062 : RT @Frances52779614: 'Seduto sotto un albero a meditare mi vedevo immobile danzare con il tempo come un filo d'erba che si inchina alla bre… -