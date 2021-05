Francesco Colombo ci parla di “Martina” | il suo nuovo singolo

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Capita più spesso di scrivere testi in lingua inglese. Quando l’ispirazione mi porta a scrivere in italiano, le cose vengono quasi da sé, spontaneamente” Da venerdì 7 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “” (Maninalto!), ildi, disponibile in digitale da sabato 8 maggio, è un brano di matrice soul, una soul track moderna che si colora di venature RnB e jazz. Arioso, suggestivo, l’arrangiamento sostiene una linea vocale ripiegata verso il basso nelle strofe, più intensa e dipanata nella tessitura alta nei ritornelli. Caratteristico anche il solo di chitarra, che si avvicina a sonorità più jazz e procede all’unisono con un tenue scat.non si riferisce ad alcuna donna in particolare. È una suggestione, una ...