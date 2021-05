FP2 | Norris | Non sono sorpreso dalla Ferrari | Sainz mi ha confidato che avrebbe vinto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Quella tra McLaren eè la lotta del 2021 per il 3° posto nel Costruttori, ma nella prima giornata del fine settimana del GP di Monaco il Cavallino ha dato l'impressione di essere molto più ...

BHannoufi : Classement #FP2 #MonacoGP : Leclerc, Sainz, Hamilton ?? Max et Checo ?? 4 et 8e ???? Norris, Giovinazzi, Vettel ?? Pier… - GianlucaZippo : #F1 #MonacoGP ?????? La #ScuderiaFerrari piazza l'1-2 nelle #FP2 del Principato. #Leclerc precede #Sainz. Poi…

... che si è piazzata al 6° posto con Landoed al con Daniel Ricciardo. GP Monaco,: la cronaca La confidenza di Carlos L'inglese però non si è detto sorpreso dallo stato di forma della ...La cronaca delleFerrari, la chiave nelle gomme? L'analisi del giovedì da parte dell'inglese è ...: "Sainz mi ha confidato che avrebbe vinto" Il nuovo asfalto aiuta il grip L'inglese ha poi ...E’ solo giovedì, sono solo prove libere. I tifosi della Ferrari dovranno ripetere all’infinito questo ritornello fino a sabato e domenica. Perché quello che si è visto in questo primo giorno del week ...Il pilota della McLaren ha spiegato di non essere rimasto sorpreso dalla prestazione della Ferrari nelle seconde libere, svelando una confidenza di Sainz nei giorni scorsi ...