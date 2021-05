Fortnite una miniera d' oro per Apple! $100 milioni di ricavi e solo $1 milione di spesa marketing

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un dirigente di Apple ha rivelato che la società ha guadagnato $ 100dalle commissioni nei due anni in cuiè stato su App Store. La rivelazione è stata fatta da Michael Schmid, capo del Business Development di Apple Games. La questione è stata affrontata durante le tre settimane di processo che hanno visto faccia a faccia Apple ed Epic Games. La divulgazione di questi dati è stata importante perché in precedenza i dirigenti di Apple avevano negato che i profitti dell'App Store fossero tracciati. Queste informazioni sono state scoperte dagli avvocati di Epic, che hanno avuto accesso ai documenti del file di Tim Cook che mostravano il tracciamento dei profitti operativi del negozio online. In udienza Schmid si è difeso sull'argomento affermando che, infatti, le commissioni guadagnate dahanno iniziato a contare ...

Advertising

FortBRNewsLeaks : ??#News?? ???? Il pacchetto della skin Rubino Ombra è ora disponibile gratuitamente su Android e Pc, se volete risca… - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? Ecco le sfide del pacchetto 'Ombre di strada'! ?? Una volta riscattato da… - Magori007 : In occasione dell'evento Mega Saldi su Epic Games Store, è disponibile un pacchetto esclusivo gratuito Dovete per… - peachikoi : perché ho una voglia irrefrenabile di giocare a fortnite adesso - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? Alla fine di questa settimana selvaggia (27 Maggio alle 16:00), non ne sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite una

Il catalogo messo in piedi dai creatori del battle royaleha deciso di farci riscattarevalanga di titoli, spesso e volentieri in forma del tutto gratuita. Solo poche ore fa vi abbiamo ...La nuova scelta della settimana è rimasta a lungo avvolta nel mistero, conrosa di titoli ... Ecco la new entry nei giochi gratuiti forniti dallo store della casa di: NBA 2K21 NBA 2K21 non ...Costruire castelli di sabbia e distruggere castelli di sabbia sono due sfide separate che puoi completare in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6. Entrambe queste sfide relative ai castelli di sabbia vi ved ...I Mega Saldi dell'Epic Games Store prenderanno il via da oggi, 20 maggio, e dureranno fino al 17 giugno 2021. Leggi i dettagli.