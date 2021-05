Formula 1, GP di Monaco: la Ferrari cerca il sorpasso sulla McLaren (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo appuntamento con la F1 per il GP di Monaco. La Ferrari mette nel mirino il terzo posto della classifica costruttori. Grande emozione per Charles Leclerc. Leclerc: “Corro davanti alle persone della mia vita” Charles Leclerc non nasconde l’entusiasmo per il ritorno a casa: “Amo il circuito, fin da piccolo seguivo la gara, qui sono giorni speciali. Rispetto a Monza? Lì è speciale ma qui è qualcosa che non posso spiegare. Corro davanti alle persone della mia vita, la mia famiglia e i miei amici. Dispiaciuto di non aver corso qui lo scorso anno”. Per il pilota della Ferrari il GP di Monaco è un appuntamento speciale, ma Leclerc ha ben chiaro l’obiettivo, raggiungere la McLaren al terzo posto della classifica costruttori. Poi sul suo contratto aggiunge: “Pro e contro di un contratto lungo con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo appuntamento con la F1 per il GP di. Lamette nel mirino il terzo posto della classifica costruttori. Grande emozione per Charles Leclerc. Leclerc: “Corro davanti alle persone della mia vita” Charles Leclerc non nasconde l’entusiasmo per il ritorno a casa: “Amo il circuito, fin da piccolo seguivo la gara, qui sono giorni speciali. Rispetto a Monza? Lì è speciale ma qui è qualcosa che non posso spiegare. Corro davanti alle persone della mia vita, la mia famiglia e i miei amici. Dispiaciuto di non aver corso qui lo scorso anno”. Per il pilota dellail GP diè un appuntamento speciale, ma Leclerc ha ben chiaro l’obiettivo, raggiungere laal terzo posto della classifica costruttori. Poi sul suo contratto aggiunge: “Pro e contro di un contratto lungo con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula Monaco F1 Gp Montecarlo 2021: prove libere in diretta Monaco, come abbiamo detto, è un circuito unico nel panorama della Formula 1: un circuito interamente cittadino che esalta le qulità dei piloti. Lungo 3.337 con 19 curve, il tracciato di Montecarlo ...

GP Monaco 2021: risultati prove libere RITORNO NEL PRINCIPATO La Formula 1 torna sulle strette e affascinanti strade di Monte Carlo dopo che nel 2020, causa pandemia di Covid - 19, il GP Monaco era saltato per la prima volta nella storia del Mondiale. Nell'edizione ...

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Montecarlo in tv Sky Sport Hamilton-Verstappen, Vettel: "Gran classe, perché aspettate l'incidente?" Sebastian commenta il confronto in pista tra i due contendenti al titolo e critica chi aspetta solo l'incidente: "Nessuno inizia un sorpasso pensando di far fuori l'altro" ...

F1 – Gp Monaco 2021, Hamilton favorito? Il GP di Monaco, dopo che lo scorso anno non fu gareggiato a causa della pandemia. Hamilton ancora il favorito?

