Formello, la sindaca Raggi in visita al Centro Sportivo biancoceleste (Di giovedì 20 maggio 2021) La sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto visita al Centro Sportivo di Formello, dove ha assistito all'allenamento della Lazio La Lazio si allena sul campo del Fersini a Formello per l'ultima gara di campionato contro il Sassuolo. Gli uomini di Inzaghi, però, hanno preparato questo match di fronte ad un'ospite d'eccezione: infatti, oggi al Centro Sportivo biancoceleste è arrivata in visita la sindaca di Roma Virginia Raggi. La prima cittadina della Capitale è stata ricevuta da tutta la dirigenza e da tutta la squadra e poi, insieme a suo marito e a suo figlio, arrivato con la maglia di Ciro Immobile, ha assistito alla seduta di allenamento della ...

