Floridia | “Si parte con il concorso ordinario” Poi la critica | “Non condividiamo reclutamento straordinario dei precari”

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Il decreto Sostegni-bis approvato stamattina dal Consiglio dei Ministri contiene finalmente l'avvio del: sono oltre 500 mila i candidati che attendevano speranzosi questa importantissima notizia. La procedura partirà subito ma sarà graduale, si comincia infatti con i docenti di materie STEM, di cui c’è grande penuria, per poi proseguire di seguito con le altre figure". L'articolo .

Advertising

fisco24_info : Maturità, sottosegretario Floridia: 'cv studente? Va rimodulato, no ad attività a pagamento': Solo con attività mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Floridia parte

... dadelle Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale per assunzioni, dirigenti ... ha annunciato il sottosegretario all'Istruzione Barbara. Alitalia Vengono stanziati 100 milioni ...Ma ala musica e il cibo, la sua grande passione era il teatro: nella compagnia dei Cantieri ... "Osama poteva fare tutto, era un attore puro, candido, sensibile, colto " racconta Pietro, ..."Il decreto Sostegni-bis approvato stamattina dal Consiglio dei Ministri contiene finalmente l'avvio del concorso ordinario: sono oltre 500 mila i candidati che attendevano speranzosi questa important ...La sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia è intervenuta in merito alla questione DaD e al prossimo anno ma non solo ...