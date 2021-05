Floridia annuncia | “Ci sarà un piano nazionale per la transizione ecologica e culturale nelle scuole”

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Come ministero dell'Istruzione abbiamo deciso di mettere in piedi un'iniziativa importante: unper la, perché è urgente modificare il nostro alfabeto ecologico comune perché solo dando parole nuove riusciamo a immaginare e comprendere economia e mondi diversi. Cosa intende fare questo? Non solo formare studenti e studentesse, ma anche docenti e famiglie, la comunità tutta". L'articolo .

"Queste somme - sottolinea Floridia - stanziate dal DL Sostegni per un totale di 150 milioni di euro per tutto il territorio nazionale, vengono destinate per supportare le istituzioni scolastiche stat ...