(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Forza Italia, con il Governo Berlusconi, ha abolito la tassa dinel 2001. A distanza di 20 anni, la nostra posizione su un’impostaè esattamente la stessa: lo Stato non può e non deve mettere lesu quello che gli italiani hanno faticosamente costruito, con anni di sacrifici, per i propri figli”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato, consigliere politico di Silvio Berlusconi. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Fisco: Schifani, 'imposta successione ingiusta, giù le mani da risparmi per figli'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Schifani

ilmessaggero.it

... Antonio Montinaro e Vito. APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Covid economy, 59 interdittive antimafia a Napoli: 'Sempre... ILCosap, 58 multe a Napoli per mancato pagamento e mancata... IL ...Non si fa attendere la replica del senatore di Forza Italia Renatoche chiude la porta a ... nella migliore delle ipotesi, ad aggirare il. Al contrario, qui siamo di fronte a lavoratori ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Forza Italia, con il Governo Berlusconi, ha abolito la tassa di successione nel 2001. A distanza di 20 anni, la nostra posizione su un'imposta ingiusta è esattamente la st ...“L’Italia dovrebbe valutare di rivedere l’adeguatezza del regime forfettario al 15% per i titolari di Partita IVA con redditi fino a 65.000 euro bilanciando l’incoraggiamento allo sviluppo delle PMI c ...