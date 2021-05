Fisco, Salvini: “Puntiamo alla flat tax” (Di giovedì 20 maggio 2021) “La Lega è il movimento della concretezza, stiamo ottenendo ottimi risultati al governo”. Lo dice il leader del Carroccio, Matteo Salvini, a margine della presentazione delle proposte del partito sul Fisco. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) “La Lega è il movimento della concretezza, stiamo ottenendo ottimi risultati al governo”. Lo dice il leader del Carroccio, Matteo, a margine della presentazione delle proposte del partito sul. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

EnricoLetta : Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale d… - lauraboldrini : Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riform… - fattoquotidiano : Letta: “Governo Draghi fatto per fare le riforme, come sulla giustizia e sul fisco. Se Salvini non è d’accordo, esc… - CorriereCitta : Fisco, Salvini: “Puntiamo alla flat tax” - Giovann00341278 : RT @tdrclaudio: Salvini tre giorni fa ha detto “questo governo non può fare riforme..” Oggi ..”.Letta pensa solo al ddl Zan e allo ius soli… -