Fisco | la proposta Pd | dote di 10mila euro ai 18enni pagata da successioni milionarie**

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - Una redistribuzione di risorse a favore della 'generazione Covid' finanziata con un aumento della tassa di successione che toccherebbe le eredità milionarie, di fatto quelle dell'1% degli italiani. E' l'obiettivo delladel Pd, anticipata dal segretario Enrico Letta, che assegna unadialla metà deiitaliani. Laviene data sulla base dell'Isee famigliare e toccherebbe a chi oggi ha tra i 13 e i 17 anni, quella che lo stesso Letta ha definito "generazione Covid". Il 'gruzzolo', però, dovrà essere speso per motivi specifici: formazione e istruzione; lavoro e piccola imprenditoria; casa e alloggio. Alla base di questo intervento redistributivo è prevista, appunto, una revisione in senso progressivo delle aliquote su ...

...il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede di commentare la... Riforma delSulla riforma fiscale 'quello che ho detto è che il principio di progressività va ..."Ottima! Un Paese più giusto è un Paese in cui chi ha tantissimo si prende cura del futuro delle nuove generazioni. A maggior ragione qui dove la tassa di successione è 13 - 14 volte inferiore a ...Condividi questo articolo:Roma, 20 mag (Adnkronos) – “Noi mettiamo i giovani al centro della nostra azione, sono la parte più bistrattata e colpita dalla pandemia, cosa che si somma a un mercato del l ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “‘Questo è il momento di dare i soldi ai cittadini e di non prenderli, perché siamo ancora in un momento di recessione’. Ascoltare e ripetere, ascoltare e ripetere all’infi ...