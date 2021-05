Advertising

TV7Benevento : **Fisco: Fratoianni, 'da Letta proposta buonsenso, risposta Draghi disarmante'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Fisco Fratoianni

Il Sannio Quotidiano

Nicoladi Sinistra Italiana si è detto soddisfatto perché è stato fatto fronte comune fra Pd e M5S. " Abbiano voluto sconfessare Brunetta, che si apprestava a compiere l'ennesimo scempio, ..."Pochi forse sanno - denuncia Nicoladi Sinistra Italiana - che è scomparso il salario ... Con lo stanziamento extra di 80 miliardi di dollari per l'agenzia delstatunitense (Irs). Una ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – La proposta di Enrico Letta su #tassasuccessione è buonsenso, indica la strada giusta. Dobbiamo chiedere un po’ di più a chi ha di più per darlo a chi ha di meno. Noi da te ...Se dice che non si fanno le riforme, tragga le conseguenze ed esca da questo Governo, perché questo Governo è qui per fare le riforme. Il leader della Lega non accetta aut aut: «Letta e Grillo voglion ...