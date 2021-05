(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Non è ildi, ma di rafforzare gli aiuti per imprese, famiglie, p.iva. In questa direzione va il nuovo decreto presentato da #Draghi. E lavoriamo per completare le riaperture: il primo sostegno che chiede chi vive del proprio lavoro è poter lavorare". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Marco Di

Advertising

TV7Benevento : Fisco: Di Maio (Iv), 'non è il momento di pensare a nuove tasse'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Maio

La Sicilia

... specie sui temi più delicati, dalalla giustizia. La parola del Turco tarantino è una sentenza. Da buon Mr. Wolf, insomma. Turco, il commercialista professore che piaceva a DiSui social, ...... cosa se non ricordiamo male sfuggita, dalle nostre parti, soltanto a Luigi Di, poi ... Riforme: dalalla pubblica amministrazione, dalla giustizia a nuove pi snelle regole per chi fa impresa, ...Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Non è il momento di pensare a nuove tasse, ma di rafforzare gli aiuti per imprese, famiglie, p.iva. In questa direzione va il nuovo decreto presentato da #Draghi. E lavoria ...Forse ci siamo persi qualcosa. O se l’è persa Matteo Salvini, probabilmente indaffarato a recuperare qui e là i voti che, di sotto il naso, gli sta portando via – a destra – Giorgia Meloni, che già si ...