(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Giustissima laavanzata da Enricoper una modifica della tassa di successione rivolta a una dote per i giovani. È una delle indicazioni del documento 'Radicalità per Ricostruire' e della rete di iniziative e incontri costruiti nell'ultimo anno". Così Giannidel Pd. "Siamo il paese europeo dove quella tassa alimenta nei fatti un paradiso fiscale con l'aliquota più bassa e la franchigia più alta del continente. Enricocon coraggio si pone alladi unaper redistribuire risorse e opportunità. Sarò con convinzione al suo fianco nel sostenere una svolta e un traguardo importanti".

Advertising

TV7Benevento : Fisco: Cuperlo, 'bene proposta Letta, Pd in testa a battaglia sacrosanta redistribuzione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Cuperlo

Affaritaliani.it

Pd: "sulopposti alla Lega"/ Salvini: "gridano condono per cartelle 10 anni fa" TERESA ... al congresso aveva portato avanti la candidatura di Gianni. " Matteo non ha mai badato al fatto ...Pd: "sulopposti alla Lega"/ Salvini: "gridano condono per cartelle 10 anni fa" TERESA ... al congresso aveva portato avanti la candidatura di Gianni. " Matteo non ha mai badato al fatto ...