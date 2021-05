Firenze, partorisce il giorno prima della laurea: discute la tesi dall'ospedale (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarebbe dovuto nascere intorno al 26 maggio il piccolo Riccardo, ma non ha voluto aspettare ed è arrivato il giorno prima della laurea della mamma. Così Lucia, 37 anni, che era ricoverata nel reparto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarebbe dovuto nascere intorno al 26 maggio il piccolo Riccardo, ma non ha voluto aspettare ed è arrivato ilmamma. Così Lucia, 37 anni, che era ricoverata nel reparto ...

Advertising

AnsaToscana : Partorisce a vigilia laurea, tesi la discute dall'ospedale. Videoconferenza da S.Giovanni di Dio di Firenze per 37e… - MarcoGasperetti : Partorisce il giorno prima della laurea: Lucia discute la tesi dall'ospedale: «Ai prof non ho detto dov'ero» - qn_lanazione : #Firenze. Emozione in ospedale, partorisce il giorno prima della laurea e discute la tesi in ospedale - LIDAMUGNAI : RT @intoscana: Ha avuto fretta il piccolo Riccardo e ha scombinato un po’ i piani di mamma Lucia ma lei non si è certo scomposta. Il bambin… - intoscana : Ha avuto fretta il piccolo Riccardo e ha scombinato un po’ i piani di mamma Lucia ma lei non si è certo scomposta.… -