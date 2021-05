Firenze, coniugi fatti a pezzi trovati in quattro valigie: estradato in Italia il figlio di 33 anni. Sconterà una condanna per droga (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 33enne Taulant Pasho, figlio dei coniugi albanesi i cui cadaveri fatti a pezzi sono stati scoperti in quattro valigie lo scorso dicembre lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza della recinzione perimetrale del penitenziario di Sollicciano, è stato estradato martedì 18 maggio, dalla Svizzera all’Italia. La richiesta era stata inoltrata alle autorità elvetiche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Pasho è stato trasferito a Como da un carcere elvetico dove era recluso dall’ottobre scorso per furto con scasso e violazione di domicilio, per una condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi per detenzione di sei chili di hashish in un garage a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 33enne Taulant Pasho,deialbanesi i cui cadaverisono stati scoperti inlo scorso dicembre lungo la superstrada-Pisa-Livorno, all’altezza della recinzione perimetrale del penitenziario di Sollicciano, è statomartedì 18 maggio, dalla Svizzera all’. La richiesta era stata inoltrata alle autorità elvetiche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di. Pasho è stato trasferito a Como da un carcere elvetico dove era recluso dall’ottobre scorso per furto con scasso e violazione di domicilio, per unadefinitiva a 3e 4 mesi per detenzione di sei chili di hashish in un garage a ...

