Firenze: al Teatro di Rifredi terza fase di «Banco di prova» con «La deriva dei continenti»

Un progetto di approfondimento culturale sul tema dei movimenti migratori ideato da Edoardo Zucchetti e sviluppato e condotto, oltre che dallo stesso Zucchetti, dagli attori Luisa Cattaneo e Vieri Raddi in collaborazione con ITT Marco Polo. Si entra gratis, ma su prenotazione

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Teatro Multiservizi, Fiera, Cultura le interrogazioni ...e Donato Caporali del Pd hanno chiesto al sindaco quali siano i motivi per cui Fortezza e Teatro ... C'è un progetto che stiamo studiando, insieme alla Fondazione CR Firenze e all'università del ...

Bentornato Teatro, si alza il sipario al Cestello Qui News Firenze Firenze: al Teatro di Rifredi terza fase di «Banco di prova» con «La deriva dei continenti» Un progetto di approfondimento culturale sul tema dei movimenti migratori ideato da Edoardo Zucchetti e sviluppato e condotto, oltre che dallo stesso Zucchetti, dagli attori Luisa Cattaneo e Vieri Rad ...

Versiliana, Marcello Lippi parla di calcio Pietrasanta (LU) _ Si parlerà di calcio a tutto tondo nel secondo incontro dell'edizione primaverile del Caffè de La Versiliana in programma venerdì 21 maggio alle ore 18.00, promosso e organizzato da ...

