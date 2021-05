Fiorentina, Vlahovic: «Penso solo ai viola, ma se chiamasse Mihajlovic…» (Di giovedì 20 maggio 2021) Dusan Vlahovic ha parlato della sua stagione alla Fiorentina e del suo futuro Dusan Vlahovic ha disputato una stagione incredibile con la Fiorentina, segnando gol a valanga e finendo di diritto sotto i riflettori di tantissime squadre. L’attaccante serbo, in una intervista a Meridian Sport, ha parlato della sua annata in viola e del suo futuro. STAGIONE – «Sarò onesto, mi dispiace che sia finita ora. Credo che nessuno si aspettasse che segnassi 21 reti. Mi dispiace solo che la Fiorentina abbia dovuto lottare per la salvezza così a lungo, non siamo riusciti a raggiungere posizioni più alte in classifica. Mi dispiace che i miei gol non siano stati d’aiuto per obiettivi più alti. Ci siamo assicurati la salvezza a tre partite dalla fine del campionato. Ora la cosa più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Dusanha parlato della sua stagione allae del suo futuro Dusanha disputato una stagione incredibile con la, segnando gol a valanga e finendo di diritto sotto i riflettori di tantissime squadre. L’attaccante serbo, in una intervista a Meridian Sport, ha parlato della sua annata ine del suo futuro. STAGIONE – «Sarò onesto, mi dispiace che sia finita ora. Credo che nessuno si aspettasse che segnassi 21 reti. Mi dispiaceche laabbia dovuto lottare per la salvezza così a lungo, non siamo riusciti a raggiungere posizioni più alte in classifica. Mi dispiace che i miei gol non siano stati d’aiuto per obiettivi più alti. Ci siamo assicurati la salvezza a tre partite dalla fine del campionato. Ora la cosa più ...

