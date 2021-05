Fiorella Mannoia | live quest’estate con ”PADRONI DI NIENTE TOUR”

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda MORENO - SEMPRE SARAI feat. Fiorella Mannoia - RadioLatteMiele : Un'estate con... Fiorella Mannoia ???? @FiorellaMannoia #estate #fiorellamannoia #lagenteparla #nuovosingolo… - theredmask2019 : - veneziaradiotv : Fiorella Mannoia quest’estate live con “Padroni di Niente Tour” - RadioWebItalia : Fiorella Mannoia torna in concerto con il suo tour @RadioWebItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia

Quest'estatetorna in concerto con il suo "Padroni di Niente Tour"! A partire da luglio,calcherà i palchi delle principali venue all'aperto di tutta Italia dove, accompagnata dalla sua ...aveva espresso, ai nostri microfoni, tutto il desiderio di tornare dal vivo nei prossimi mesi ed è stata accontentata. La prossima estate , infatti, l'artista sarà protagonista in ...Fiorella Mannoia aveva espresso, ai nostri microfoni, tutto il desiderio di tornare dal vivo nei prossimi mesi ed è stata accontentata. La prossima estate, infatti, l’artista sarà protagonista in tutt ...Fiorella Mannoia torna in tour quest'estate con "Padroni di niente Tour". E da domani in radio il nuovo singolo "La gente parla".