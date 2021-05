Fiore Manni fa coming out: “Sono stata con una donna 12 anni, mai detto prima per paura di perdere il lavoro” (Di giovedì 20 maggio 2021) Fiore Manni, la conduttrice televisiva che ha cresciuto un’intera generazione di bambini col suo programma Camilla Store (andato in onda dal 2011 al 2016 sul canale Super!) ha fatto coming out, rivelando su YouTube di essere stata sposata per 12 anni con una donna. Un coming out arrivato “in ritardo di circa 10 anni”, ma fatto solo ora perché intimorita di avere “ripercussioni sulla sfera lavorativa”, essendo lei stata un volto per bambini. “Questo video è in ritardo di circa 10 anni. È da tantissimo tempo che volevo fare coming out ma ho sempre rimandato perché non mi sentivo pronta, perché avevo paura di farlo. Avevo paura delle conseguenze di un mio ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 maggio 2021), la conduttrice televisiva che ha cresciuto un’intera generazione di bambini col suo programma Camilla Store (andato in onda dal 2011 al 2016 sul canale Super!) ha fattoout, rivelando su YouTube di esseresposata per 12con una. Unout arrivato “in ritardo di circa 10”, ma fatto solo ora perché intimorita di avere “ripercussioni sulla sfera lavorativa”, essendo leiun volto per bambini. “Questo video è in ritardo di circa 10. È da tantissimo tempo che volevo fareout ma ho sempre rimandato perché non mi sentivo pronta, perché avevodi farlo. Avevodelle conseguenze di un mio ...

