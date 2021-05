“Finita la stagione torna all’Inter”: nuova grana per Marotta (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ds del Borussia Monchengladbach: “Lazaro? Il suo prestito scadrà il 30 giugno. Dopo, tornerà all’Inter”. Si studia una soluzione per l’esterno Come ogni fine stagione, sono diversi ritorni per i grandi club in particolare. Uno di questi ritorni per l’Inter è quello di Valentino Lazaro. Esterno austriaco classe ’96, acquistato dall’Inter per 22 milioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ds del Borussia Monchengladbach: “Lazaro? Il suo prestito scadrà il 30 giugno. Dopo, tornerà”. Si studia una soluzione per l’esterno Come ogni fine, sono diversi ritorni per i grandi club in particolare. Uno di questi ritorni per l’Inter è quello di Valentino Lazaro. Esterno austriaco classe ’96, acquistato dper 22 milioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Finita stagione MotoGP, Suzuki in crisi di rendimento: dov'è finita la costanza? La concorrenza non aspetta Dov'è finita la costanza che ha caratterizzato la Suzuki l'anno scorso? Pare essere svanita, sciolta al sole dopo una stagione, quella passata, condita dal trionfo iridato. ...

Tre anni dopo sarà ancora La Fiorita - Folgore, venerdì la finalina Mirco Spighi pone invece l'accento sui progressi della squadra nel corso di una stagione iniziata maluccio e poi finita in crescendo: "Siamo partiti malino, poi partita dopo partita abbiamo trovato ...

Stagione finita per Lorenzo Lucca: il comunicato del Palermo Palermo TifosiPalermo NBA, Damian Lillard: “E’ Jokic l’MVP” La stagione regolare è finita, ed è ora di tirare le somme per quanto riguarda la corsa al premio di MVP. Intervistato da Sam Amick di The Atheltic, Damian Lillard ha parlato proprio di questo. I tr ...

MotoGP, Suzuki in crisi di rendimento: dov'è finita la costanza? La squadra campione del mondo in carica sembra aver smarrito la costanza di risultati mostrata nel 2020. Il ritardo accumulato in classifica da Mir e Rins è già ampio e colmarlo sarà difficile ...

